Maria Giovanna Maglie contro l'Oms sul coronavirus: "Superleccaggio alla Cina. Banditi, venduti"

27 marzo 2020 a

a

a

Maria Giovanna Maglie non le manda di certo a dire, neppure all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La giornalista non vede di buon occhio il buonismo che ora travolge la Cina. "Superleccaggio della Oms alla Cina. Banditi venduti. Questo sono oggi le Nazioni Unite".

"Non sono un veggente", Burioni replica all'accusa: prove alla mano, cosa svelano le date sul Covid-19

Un commento che arriva dopo la sviolinata nei confronti di Pechino da parte dell'agenzia: "La velocità con cui la Cina - scrive in un post sulla sua pagina Twitter - ha rilevato l'epidemia, isolato il virus, sequenziato il genoma e condiviso con l'OMS e il mondo è molto impressionante. Così è l'impegno cinese per la trasparenza e il sostegno di altri paesi". Un'assurdità, soprattutto se si pensa che il presidente cinese, Xi Jinping, sapeva tutto dal 3 febbraio e ha tenuto nascosta la questione del coronavirus per oltre due settimane.