Coronavirus, Luca Zaia sulle mascherine: appello a supermercati e farmacie, 10 pezzi in ogni casa

30 marzo 2020 a

a

a

Su Facebook, nella quotidiana conferenza sui dati del coronavirus in Veneto, il governatore Luca Zaia ha spiegato che il metodo adottato in regione sta funzionando e i risultati iniziano a vedersi: "La sfida al coronavirus parte dai tamponi a tappeto, su modello coreano e veneto. Ci abbiamo creduto e, nonostante le difficoltà di approvvigionamento di reattivi e materiali, ce la stiamo mettendo tutta per portare avanti questa battaglia".

"Ma Zaia e Fontana...?". La Gruber ci prova, Giletti la stoppa: gelata a Otto e mezzo sul virus

Poi un appello sull'annosa questione delle mascherine: "Fino a 15 giorni fa c’era panico su mascherine; io ho provato a comprarle su Amazon, e sono arrivate ieri", ha spiegato. "Faccio un appello ai centri di acquisto che sono i supermercati e le farmacie: compratele e mettetele in vendita. Fate in modo che cittadini le trovino. I prezzi vanno dai 55 centesimi delle mascherine cinesi a un euro per quelle fatte in Veneto. Con 10 mascherine in casa ognuno ha la sua autonomia".