Giorgia Meloni contro la Germania di Angela Merkel: "Porte in faccia? Ridateci i nostri soldi"

Giorgia Meloni protagonista ieri sera nel quotidiano appuntamento di informazione di Retequattro, Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli. La leader di Fratelli d'Italia ha discusso, collegata da casa, della questione eurobond. Il dibattito che vede opposti Italia e Spagna, favorevoli all'emissione, e alcuni paesi del nord Europa (in testa la Germania) contrari a concedere i titoli di stato europei. La Meloni ha attaccato in particolare la Germania, principale ostacolo all'accordo, più che l'Unione Europea.

Parole dure dette in diretta tv: "All’Unione Europea e alla Germania non chiediamo regali, siamo abituati a lavorare e a non chiedere l’elemosina. Pretendiamo quello che ci spetta, perché da anni, grazie alla moneta unica, la Germania si arricchisce sulle nostre spalle. Rivogliamo indietro i nostri soldi", il pensiero della Meloni.