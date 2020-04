Di Martedì, Edward Luttwak: "Funzionari italiani in Europa? Mendicanti con l'anello d'oro"

01 aprile 2020 a

Non usa mezzi termini, ma un'immagine tremendamente efficace, Edward Luttwak, per descrivere la tragica situazione italiana. Non tanto quella determinata dal coronavirus in sé, ma quella determinata dalle burocrazie europee, che stanno scegliendo di ammazzarci, di non concederci nulla in termini di spesa, debito e deficit. Luttwak fa il punto in collegamento a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7, e offre un nuovo punto di vista: "Il funzionario italiano che parla col funzionario olandese è come il mendicante con l'anello d'oro". Dunque, per rendere più chiaro il concetto, sottolinea: "Quando il funzionario italiano parla con quello olandese, quest'ultimo è conscio che viene pagato la metà del funzionario italiano. Quell'anello d'oro sarebbe meglio toglierlo". Luttwak si riferisce agli stipendi, a sua detta due-tre volte superiori, dei funzionari italiani rispetto a quelli olandesi e tedeschi. Questione di soldi che scatenerebbe una certa ritrosia. Dunque, "quell'anello sarebbe meglio toglierlo", sottolinea il politologo Usa. E, forse, non ha neppure tutti i torti.