DiMartedì, Corrado Augias sul coronavirus: "La seconda ondata può fare una strage. Rischi per il tessuto sociale"

Non soltanto gli scienziati invitano a non abbassare la guardia ora che il contagio del coronavirus sembra essere arrivato al piccolo (folle farlo, in effetti, con oltre 800 morti al giorni). Anche Corrado Augias, ospite a DiMartedì di Giovanni Floris su La7 il 31 marzo, invita alla cautela. E per farlo, la firma di Repubblica, evoca scenari spaventosi: "Non si dovrebbe abbassare la guardia. La Spagnola nel 1919 ebbe tre picchi, si pensava che fosse tutto finito, poi d’estate arrivò una seconda ondata e fece una strage. Nessuno abbassi la guardia", ribadisce Augias. Quindi, per concludere la tessitura di un quadro ancor più inquietante, aggiunge: "Epidemie così hanno pesanti conseguenze sul tessuto sociale. Boccaccio nel Decameron, Manzoni nei Promessi Sposi, ci hanno raccontano come le pesti provocarono il disfacimento del tessuto sociale", ha concluso Corrado Augias.

