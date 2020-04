Giancarlo Magalli, la rivelazione: "A scuola ero in banco assieme a Mario Draghi"

01 aprile 2020 a

Giancarlo Magalli, conduttore de I fatti vostri, Rai 2, rivela che Mario Draghi è stato suo compagno di scuola e lo ricopre di lodi: "Lui dice che bisogna sostenere l' economia e mantenere i rubinetti aperti in maniera che i soldi non vengano a mancare e non far troppo conto sull' Europa. È l' unico che forse può mettere in atto una cura adeguata. L' idea sarebbe quella di fare un governo di solidarietà nazionale e affidarlo a lui e vedere come se ne tira fuori", sono le parole riportate da Italia oggi.

Magalli, tra l'altro, in gioventù è stato anche attore e protagonista di uno dei più bei film sulla scuola italiana: Liquirizia (1979) di Salvatore Samperi. Ambientato in una scuola veneta degli anni '50, il conduttore tv era il simpatico della classe, pronto alla battuta trasgressiva e alla voglia di divertirsi e non studiare. Un po' come il personaggio di John Belushi in Animal house, altro film capostipite del genere comico-scolastico, ambientato però in una università americana.