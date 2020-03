I Fatti Vostri senza l'orchestra causa coronavirus, Giancarlo Magalli: “Non sono d'accordo ma ubbidisco”

20 marzo 2020 a

I Fatti Vostri, il programma di RaiDue condotto da Giancarlo Magalli, dal prossimo lunedì 23 marzo il comparto musicale e l’orchestra diretta da Demo Morselli, come riporta Tv Blog, non faranno più parte del programma. Decisione che il conduttore non approverebbe ma, stando alle sue dichiarazioni, seguirà alla lettera le direttive aziendali. “Non sono d’accordo ma noi siamo quelli che ubbidiscono”.

E' stato proprio Magalli a dare l’annuncio al pubblico: “C’è una novità che ci riguarda e vi riguarda (riferendosi all’orchestra). Una novità che non ci fa felici e devo dire la verità: io non sono neanche molto d’accordo con questa cosa però… la nostra azienda decide, siamo un’azienda, c’è chi decide e chi ubbidisce. Noi siamo quelli che ubbidiscono. Teniamo conto che la nostra azienda prende delle decisioni nell’interesse di tutti. Dall’inizio di questa epidemia c’è stato un succedersi di iniziative volte ad evitare il contagio all’interno degli studi della Rai. Mi dispiace molto”.