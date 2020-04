Annalisa Chirico contro governo e Angelo Borrelli: "In casa un altro mese e mezzo, ma in che mani siamo?"

03 aprile 2020 a

Robe che soltanto in Italia: circolari su circolari, pioggia di decreti, balletti sui runner, conferme e smentite sulle passeggiate coi bambini. L'ultimo atto? Le parole di Angelo Borrelli, capo della protezione civile, che scavalca il governo spostando ancor più in là la proroga della serrata da coronavirus. Ancor più in la e ancor prima rispetto alle conferme ufficiali del governo: ora, Borelli parla di 16 maggio. Insomma, il caos totale. E contro questo caos totale punta il dito, su Twitter, Annalisa Chirico: "Ma si può dire agli italiani, sigillati in casa da quasi un mese, che potrebbero restarci per un altro mese e mezzo?", premette con interrogativo polemico. Dunque la firma del Foglio riprende: "Se dobbiamo convivere con il virus lo faremo, a distanza & con mascherina. Questa comunicazione governativa aumenta l’ansia collettiva. In mano a chi siamo?", conclude con seconda domanda interrogativa. Già, in mano a chi siamo?