Oriana Sabatini:, il dramma della fidanzata di Dybala: "Dopo tre giorni sono tornata positiva al coronavirus"

03 aprile 2020 a

a

a

La fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, è misteriosamente tornata positiva al coronavirus. "Tre giorni fa mi hanno rifatto il test ed è risultato negativo e ieri mattina ne ho fatto un altro che è risultato positivo. Quindi ho ancora il coronavirus. Comunque stiamo molto bene e non abbiamo quasi più sintomi”, ha scritto la Sabatini in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Adesso la fidanzata del calciatore juventino, anche lui contagiato, denuncia: “Non so bene come funziona. Non so neanche perché prima sia risultato negativo e poi positivo. Credo di aver sentito che se contrai il coronavirus e poi ti fanno un test può risultare un falso negativo. Per questo ne fanno un altro: per assicurarsi che sia negativo al 100 per cento”.