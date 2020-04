Maria Giovanna Maglie contro Angelo Borrelli: "Avete mandato mascherine agli untori cinesi?"

06 aprile 2020 a

Un attacco durissimo al capo della protezione civile, Angelo Borrelli e dunque all'intera filiera dell'emergenza coronavirus in Italia. A firmare l'attacco è Maria Giovanna Maglie. Lo fa su Twitter, dove commenta il fatto che Borrelli non si sia mai mostrato con la mascherina sul volto. La giornalista punta il dito: "Vi piace la mascherina? A Borrelli no, preferisce stare non protetto - premette -. Come, è il capo della protezione civile? Ha sempre detto che non servono perché non sono riusciti a trovarle - domanda con tagliente sarcasmo -? Quelle che avevano le hanno mandate in Cina, omaggio agli untori? Dai, non ci credo!", conclude durissima. E chi ha orecchie per intendere, intenda...