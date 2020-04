Coronavirus, Salvo Sottile raccoglie 45mila euro e compra tre unità mobili di terapia intensiva: "Quanto ho pagato di Iva"

06 aprile 2020 a

Il Covid-19 ha scatenato un vera e propria gara di solidarietà con decine di raccolte fondi. Anche Salvo Sottile, che conduce Mi Manda Rai3, ha organizzato una raccolta fondi per gli ospedali colpiti dall’emergenza. Ed ha raccolto, in poco tempo, i primi 45mila euro. Immediatamente ha acquistato 3 unità mobili di terapia intensiva per gli ospedali di Brescia, Bergamo e Sacco di Milano. "Alla ditta che mi ha fornito i macchinati ho dovuto pagare quasi 10mila euro di Iva (il prezzo di un ecografo)”, scrive Sottile su Instagram.

"Forse sarebbe il caso di togliere il 22% sulle macchine donate agli ospedali per salvare delle vite", tuona Sottile. Alla sua domanda hanno fatto eco tantissimi follower, pronti a mettersi le mani in tasca per fare donazioni. Ma quell’Iva al 22%, anche su opere di beneficenza necessarie in questa pandemia, è davvero una doccia fredda. Gelata.

