Selvaggia Lucarelli come Marco Travaglio? Attacca Lombardia e Fontana, la gaffe: sbaglia nome

07 aprile 2020 a

Il livore e la veemenza nell' attaccare Regione Lombardia è così tanta che il rischio di fare una figuraccia è sempre più frequente. C' è cascata anche la "penna" del Fatto Selvaggia Lucarelli, che dopo aver raccontato una sua fantasiosa versione della conferenza stampa dell' ospedale in Fiera, domenica sera ha concesso il bis. Sono le 20.06 quando sulla pagina Facebook compare il seguente post: «Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia: "Noi in Lombardia le abbiamo azzeccate tutte. Penso che faremo scuola". L' ha detto sul serio». Peccato che Sala non avesse fatto nessuna conferenza stampa. Infatti passa qualche minuto e il post viene corretto in tutta fretta: «Pietro Foroni, assessore al territorio...». Insomma Regione Lombardia non sarà perfetta, ma di certo Selvaggia non ne ha proprio azzeccata mezza...

