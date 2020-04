Alessandra Ghisleri sulla fiducia nei confronti di Giuseppe Conte: "Solo una questione fisiologica"

07 aprile 2020 a

L'alto gradimento degli italiani nei confronti di Giuseppe Conte? Solo questione fisiologica. Ad affermarlo è Alessandra Ghisleri che, in collegamento con L'Aria Che Tira spiega: "Nei momenti di paura e di maggiore stress si cercano dei punti di riferimento importanti. Se Conte ha un buon consenso". Insomma, nulla di nuovo sotto il sole. Per la direttrice di Euromedia Research se Conte ha un buon dato, basta pensare a Boris Johnson che detiene il 72 per cento e ad Angela Merkel il 79".

Cifre che danno da pensare anche a Myrta Merlino: "Boris Johnson con tutto quel pasticcio che ha combinato è a oltre il 70 per cento". Immediata la replica della sondaggista: "Proprio per questo vi ho portato i seguenti esempi". E ancora: "Nella cacofonia istituzionale la gente non capiva più nulla e Conte ha saputo approfittarne, ha capito che le persone in piena emergenza si stringono a figure come il Papa, il presidente del Consiglio". Motivo, dunque, per cui il premier si è staccato da tutti gli altri.

