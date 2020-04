CartaBianca, Mauro Corona pessimista sul dopo-coronavirus: "Dovremo accontentarci si sopravvivere"

08 aprile 2020 a

A CartaBianca di Bianca Berlinguer, il programma di approfondimento in onda il martedì sera su Rai 3, eccoci al consueto spazio dedicato a Mauro Corona, lo scrittore, che con camino sullo sfondo fa il punto sull'emergenza coronavirus. I suoi toni sono piuttosto catastrofici. Dopo aver raccontato le sue giornate tra letture, scritture e bicchieri di vino, Corona si lascia andare a una previsione sul futuro che sarà. Previsione a tinte fosche. "Quando tutto finirà, dovremo rivoluzionare il nostro modo di vivere. Ci è arrivata la batosta, e ora, per un anno o due dovremo accontentarci di sopravvivere - rimarca -. Tanta gente è rimasta senza soldi, non sanno come andare avanti". Un quadro sconfortante ma drammaticamente vero. Sulle sue giornate, lo scrittore spiega: "Non sono più andato al bar, non spendo un euro, leggo e scrivo. Non sono virologo, parlo a nome della povera gente. Servono meno parole e più fatti. Tra poche parole è più difficile nascondersi, come tra pochi alberi, come diceva Gómez Dávila", conclude Mauro Corona.

