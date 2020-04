Rita Dalla Chiesa contro Roberto Burioni: "Animali positivi, ma dove ha letto di questi casi?"

08 aprile 2020 a

Una Rita Dalla Chiesa scatenata contro Roberto Burioni. Tutto accade durante Che tempo che fa, il programma della domenica sera condotto su Rai 2 da Fabio Fazio. Come sempre, tra gli ospiti il virologo, impegnato a fare il punto sul coronavirus e a rispondere alle domande dei telespettatori. Si parlava della possibilità che i gatti contraessero il Covid-19. "Sono descritti numerosi casi di gatti infetti da Covid-19 e non smentisco nulla - ha risposto Burioni -. Vedete di non essere meno intelligenti dei vostri animali che meritano padroni migliori", ha chiosato. Parole che però non sono state gradite da Rita Dalla Chiesa, che si è sfogata: "Ma li ha letti solo lei, questi casi? In tutto il mondo gli scienziati stanno dicendo che nessun animale può contagiare l'uomo". Poco dopo, comunque, Burioni ha precisato: "Non sappiamo ancora se gli animali possono contagiare l'uomo, sappiamo invece per certo che l'uomo può contagiare alcuni animali, tra i quali i gatti. Dunque è indispensabile proteggerli dal contagio: chi è malato non può tenerli vicino senza metterli in pericolo", aveva concluso il virologo.

