Marco Liorni, imbarazzo a Italia Sì. Parla di coronavirus, "che cog***" a microfono aperto

Grossi imbarazzo in diretta per Marco Liorni a Italia Sì. Il conduttore Rai sta introducendo un servizio per riepilogare la situazione dell'emergenza coronavirus. In studio ci sono Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo ed Elena Santarelli. In collegamento da casa c'è invece Mauro Coruzzi (noto ai più col nome d'arte di Platinette), che convinto di non essere in onda si lascia andare ad un commento piuttosto sopra le righe: "Che cog***".

Non è dato sapere se Coruzzi si riferisca alle notizie sul contagio, che stanno martellando gli italiani da un mese a questa parte, oppure a scocciature personali. Sta di fatto che in studio cala il gelo e Liorni è costretto a richiamarlo all'ordine. "Mauro, sei aperto!", gli sottolinea ricordandogli il microfono acceso. Troppo tardi.