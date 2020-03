Dritto e Rovescio, Rita Dalla Chiesa sul coronavirus: "C'è solidarietà, l'altro giorno mi è successa una cosa mai vista prima"

20 marzo 2020 a

Rita Dalla Chiesa dalla parte degli italiani. La conduttrice televisiva, in collegamento con Dritto e Rovescio, parla della grande solidarietà che ci contraddistingue. "Sta emergendo - spiega a Paolo Del Debbio -una sorta di solidarietà creativa in questi momenti ed è una cosa bella". La Dalla Chiesa fa riferimento a un episodio in particolare: "L'altro giorno fuori dal supermercato una signora mi ha offerto del disinfettante per le mani...quando mai succedeva prima? Questa cosa mi commuove".

Per la giornalista stiamo vivendo una realtà nuova, straziante, che ci fa ripensare alle cose più semplici: non solo alla necessità di avere qualcuno, ma anche "alla bellezza di guardare gli alberi di fronte a sè". Insomma, tutto in questa tragedia che stiamo vivendo ci sembra una novità.