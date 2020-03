Italia Sì, Marco Liorni è l'ultimo presidio di Rai 1: la scelta all'ultimo secondo, Viale Mazzini resiste

15 marzo 2020 a

a

a

Stop forzato per Domenica In e Mara Venier causa coronavirus: per la prima volta da 44 anni a questa parte, oggi - domenica 15 marzo - lo show non andrà in onda su Rai 1. Ma la rete ammiraglia di Viale Mazzini, rivela TvBlog, tenta in un qualche modo di tenere in piedi il presidio della domenica pomeriggio. Come? Con Italia Sì, che ieri ha fatto il record in termini di share causa assenza di Verissimo e Silvia Toffanin su Canale 5. Dunque Marco Liorni sarà in onda dalle 14 e fino alle 16.30, in diretta dallo studio 3 di via Teulada, a Roma, uno dei pochissimi programmi ancora in grado di andare in diretta. Una puntata speciale di Italia Sì, in studio Rita Dalla Chiesa e Manuel Bortuzzo, proprio come alla vigilia. E nessun altro ospite, così come le direttive anti-Covid19 della Rai impongono.

Ballando con le Stelle addio? Torna Fiorello: la mossa spacca-share della Rai