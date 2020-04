Non solo Sardine e Mattia Santori: i nomi dei dieci "scomparsi per coronavirus"

Paola Pellai 11 aprile 2020 a

Ci hanno triturato i maroni per mesi passando da una telecamera all' altra. Ora il silenzio: è l' unica opera buona messa a segno dal coronavirus. La televisione va fortissimo (a marzo 2020, boom degli ascolti causa lockdown rispetto al marzo 2019, più 20 % in prima serata), loro decisamente meno.

1) Morgan e Bugo. Tante buone intenzioni, pure l' educazione, il buongiorno e la buonasera, poi solo la maleducazione, l' invidia e l' arroganza. Da furbi separati sono stati capaci di spartirsi il bottino mediatico: il camaleontico Morgan dalla pantera D' Urso, il cucciolotto Bugo dalla zia Mara (Venier). Poi pantera e zia hanno avuto altro per la testa e loro sono saliti sul monopattino. Morgan cantando la sua versione provocatoria, Bugo dandogli del "nano col monopattino figlio di balconi decaduti". Da coppia di fatto a coppia disfatta.

2) Mattia Santori. Tra novembre e dicembre il leader delle Sardine pranzava e cenava in tv: 16 talk show in 28 giorni tra Rai e La7. Poi gli entusiasmi di piazza si sgonfiano e lui per rinvigorirli clona quello che già fece Fonzie Renzi: il 28 febbraio partecipa alla prima puntata di Amici ed incita «a superare la paura, ogni giorno. Perché la bellezza è a portata di mano». Si porta, e ci porta, sfiga perché da lì ad una settimana Conte chiude ogni forma di bellezza. E vieta pure gli assembramenti. Alle Sardine non resta che naufragare in mare aperto.

3) Cristina D'Avena. A 3 anni e mezzo si piazzò terza allo Zecchino d' oro con Il valzer del moscerino. Da allora è entrata nelle nostre vite: La canzone dei Puffi, Kiss me Licia, Mila e Shiro, Occhi di Gatto... Per questo se la togli una volta dalla tv, lei ci resta male. «Non sono stata contattata - ha detto - per Musica che unisce (l' evento trasmesso da Rai1 per raccogliere fondi, ndr), mi è dispiaciuto veramente tanto. Speriamo che mi chiamino un' altra volta». Ma anche no. Significherebbe che l' emergenza è finita.

4) Junior Cally. È stato il primo a capire l' utilità di una maschera e così il Signore nessuno va a Sanremo. Se Amadeus non lo avesse scelto non ci sarebbe stata materia per animare talk show e giornali. È bastata la caccia alla "Strega" per sollevare un vespaio dove tutti, dal sociologo al politico, avevano qualcosa da dire. Poi il rapper ha cantato ed è arrivato penultimo. È scomparso, ma volete il suo bis il prossimo anno? No, grazie (per la cronaca, è il titolo della sua canzone).

5) Pamela Prati. Per mesi ci siamo chiesti chi fosse Mark Caltagirone, il suo futuro sposo. Un fantasma, proprio come le nozze. Eppure lei ci aveva illuso che si "amavano alla follia", ci aveva fatto ascoltare la sua voce, parlato di due bimbi in affidamento, ostentato un anello prezioso. Tutto gossip a pagamento. Dal successo del Bagaglino ai bagagli: Pamela ha mollato tutti, ha scritto l' immancabile libro e, chissà, forse è in ritiro a Caltagirone, provincia di Catania. Nomen omen, ovvero un nome un destino. Da lì la telenovela può ripartire.

6) Luigi Favoloso. Uscito dal nulla, conteso da tutti: Luigi è proprio Favoloso. «Se vuoi la pace, prepara la guerra», ha tatuato sul braccio destro ed, in effetti, tra fidanzate, cagnolini, ex e presunte suocere ha sempre avuto un gran da fare: litigi, riconciliazioni, di nuovo litigi ed altre riconciliazioni. Praticamente un lavoro. Poi non si è fatto più trovare ed è scattato un Chi l' ha visto mediatico. È ricomparso con una nuova fiamma e l' apertura di un' indagine della Procura di Milano per maltrattamenti e stalking ai danni di Nina Moric. Barbara D' Urso è già al lavoro.

7) Beppe Grillo. Il comico cabarettista segnalato con 5 stelle sulla guida del Movimento ci regala risate da quando, nel 1977, venne notato da Pippo Baudo.

Da allora non ha più smesso. Battute scoppiettanti e contagiose perché, come disse, «da quando non crediamo più in Dio, crediamo a tutte le puttanate possibili».

Le lancia e poi scompare. Come l' ultima: la proposta di un reddito universale per tutti, per diritto di nascita. Belìn, ma rifatti vivo che a me l' idea piace.

8) Belen Rodriguez. Non va in tv, ma si è fatta la tv in casa, grazie a Instagram. Un palinsesto completo. Dalle sedute di allenamento, con tanto di sponsor, alle ricette delle empanadas argentine, persino un corso di taglia e cuci sotto la regia incredula del marito Stefano De Martino. Il momento più seguito resta comunque l' abbronzatura stile Ibiza sul balcone di casa per la gioia dei vicini. Da showgirl scatenata a casalinga brevettata.

9) Tina Cipollari. L' opinionista di Uomini e Donne va in bianco dallo scorso 23 marzo: programma sospeso per via del coronavirus. Tina non ha potuto consolarsi neppure con il suo secondo matrimonio, rimandato per l' emergenza sanitaria. Ma senza Uomini e Donne il pomeriggio Mediaset perde audience, ecco perchè riprenderà dal 20 aprile, dando ancora più spazio a Gemma Galgani, l' eterna pretendente al trono over e storica nemica della Cipollari. A questo punto tutto è possibile. Pure che Gemma si sposi prima di Tina.

10) Salvo. Di nome, ma non di fatto. Anche in questa edizione il Grande Fratello Vip ha riportato a galla e riesumato tanti protagonisti della tv caduti nell' oblio, tra i quali il pizzaiolo siciliano che vi partecipò all' esordio nel 2000. Il Veneziano ha fatto tutto da solo: frasi ingiuriose contro una concorrente gli sono costate la squalifica dopo una puntata, forse due. Scomparso.

Di nuovo.

