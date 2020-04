Chef Rubio, orrore contro Giuseppe Conte: "Vi viene il ca*** duro e vi fra***? Siete morti"

12 aprile 2020 a

Roba da brividi, roba da mani nei capelli, roba da censura e querela multipla. Si parla di Chef Rubio e degli orrori che veicola dal suo profilo Twitter, dove offese e brutale turpiloquio sono l'essenza. Uno degli ultimi cinguettii è semplicemente terrificante. Se la prende con tutti e con toni da vomito. In particolare se la prende con Giuseppe Conte: "Io non capisco come possiate farvi venire ca*** duro o fracicarvi con Conte - premette con linguaggio bestiale -. È il capo degli str*** e se dice ad altru due str*** che dicono stron*** non ci vedo nulla di elettrizzante. Se vi sentite vivi/e con Conte siete morti/e e non ve ne siete manco accorti/e", conclude il fine pensatore. Forse, sarebbe il caso che quell'account glielo chiudessero.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frubio_chef%2Fstatus%2F1248694608743337985&widget=Tweet

