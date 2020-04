Coronavirus, Franco Bechis contro Giuseppe Conte: "Siamo nelle mani di Capitan Schettino"

14 aprile 2020 a

Mezza Europa si prepara a riaprire i battenti ed entrare nella famosa «fase 2». Non l' Italia, però: a due settimane dalla fine del lockdown ancora non si vede una strategia chiara, ed anzi le Regioni vanno sempre di più in ordine sparso. Lo scrive oggi Franco Bechis sul Tempo. Che attacca il premier Conte per la sua gestione dell'emergenza coronavirus, che paragona Giuseppi al capitano Francesco Schettino. Allora l'uomo al comando si preoccupò prima di tutto di trovare una scialuppa di salvataggio per se stesso e i suoi collaborato e solo una volta a terra pensò alle scialuppe per mettere in salvo gli altri passeggeri, e non fu possibile per tutti.

“Il bullo della diretta”. Bechis inchioda “lo spudorato” Conte: “Perché Mattarella non può non essere preoccupato”

Stesso film di oggi, con magazzini di palazzo Chigi pieni di protezioni per proteggere il premier e chiunque lavori con lui, e solo dopo che loro si sono messi in sicurezza, si è iniziato a pensare a tutti gli altri italiani. Purtroppo con gli stes si identici risultati di quella tragica notte del 2012. Siamo nelle mani dunque di capitan Schettino, e non è la cosa più rassicurante che ci sia. Ma purtroppo lo stesso identico copione si sta seguendo con la gestione della emergenza economica, su cui la guida è proprio inesistente, conclude Bechis

