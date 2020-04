Paola Ferrari sconvolta dalla morte di Franco Lauro: "Abbiamo diviso così tante avventure"

14 aprile 2020 a

La notizia della morte di Franco Lauro arriva come un fulmine a ciel sereno. Il coronavirus stavolta non c’entra nulla, dalle prime ricostruzioni risulta che il giornalista sportivo della Rai è venuto a mancare a causa di un infarto. Aveva 58 anni ed era un volto familiare per milioni di telespettatori che hanno seguito programmi quali La domenica sportiva, 90esimo minuto e Domenica sprint. Paola Ferrari è stata una delle prime a scrivere un messaggio per il collega con il quale ha lavorato a lungo: “Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci. Le parole non le trovo, proprio non le trovo in questo momento”.

