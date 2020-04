Fuori dal Coro, lo sfogo dell'imprenditrice contro Giuseppe Conte: "Racconta solo balle, ha responsabilità gravissime"

15 aprile 2020 a

Quanti sono davvero i contagi da coronavirus? Quando ne usciremo? Perché non si trovavano le mascherine? E i test sierologici? Queste soltanto alcune delle domande a cui Giuseppe Conte e il suo governo, nella migliore delle ipotesi, non danno risposta. Ma c'è anche chi va più in là. Si tratta di Elisabetta Franchini, un'imprenditrice intervistata a Fuori dal Coro di Mario Giordano, in onda su Rete 4 martedì 14 aprile. L'imprenditrice si sfoga, non ne può più e punta il dito apertamente contro il premier: "Conte non ha aperto il vasetto della pandemia e di questa grande tragedia, però Conte ha una grandissima responsabilità. Ci racconta delle balle una attaccata all'altra. Io credo che gli italiani abbiano il diritto di sapere la verità", conclude. Poche parole per tratteggiare la figura di un presidente del Consiglio che sembra avere sbagliato molto, anzi troppo, e che sembra troppo reticente su molti punti in questa emergenza.

