Maria Giovanna Maglie contro Ricciardi: video di botte a Trump, "ecco il consulente di Conte che ci rappresenta nel mondo"

19 aprile 2020

"Questo è il consulente di Giuseppi". Maria Giovanna Maglie da tempo ha preso di mira Walter Ricciardi, italiano membro dell'Oms e del comitato tecnico scientifico del premier Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus.



Ricciardi, in questi giorni di polemiche feroci anche a livello mondiale, non ha mai esitato a prendere posizione politica (lui, un tecnico) contro i sovranisti e Donald Trump, considerati spesso i veri responsabili del contagio. Con derive clamorose, come l'ultimo video condiviso via Twitter in cui un gruppo di ragazzi prende letteralmente a mazzate il pupazzo - punching ball con le fattezze del presidentre americano. Commento di Ricciardi: "Beloved", amati. Insomma, un grande apprezzamento. "Questo - ricorda la Maglie - ci rappresenta nel mondo". Al di là di come la si pensi, non una bella figura.

