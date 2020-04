Lockdown, Alessandro Meluzzi: "Rassegnatevi, la festa è finita". Lo psichiatra contro chi tifa per la chiusura

20 aprile 2020 a

a

a

"C'è qualcuno che si è affezionato al lockdown, alla chiusura". Parola di Alessandro Meluzzi che punta il dito contro i virologi di turno: "Tutti Paesi si apprestano a ripartire tranne l'Italia dove qualcuno vuole addirittura prolungare il blocco totale a causa del coronavirus". Lo psichiatra prende di mira anche il governo che dopo il 4 maggio vuole tracciare gli spostamenti con un'apposita app e, per gli anziani mano avvezzi alla tecnologia, un braccialetto o meglio ancora, come vorrebbe Bill Gates, "un microchip sotto pelle".

Ma la libertà è un principio fondamentale e nessuno ce ne priverà. "Si rassegnino dunque - conclude Meluzzi - virologi rock star e fanatici di Stati di polizia e microchip cutanei per tutti, la loro grande festa sta per finire. Potranno tornare alla nostalgia per confessionali gesuitici tra inquisizione e grande fratello o intercettazioni della Stasi! A noi non piacciono".

