Walter Ricciardi, il passato da attore nel cinema: i film con Mario Merola prima di diventare consulente del governo sul coronavirus

20 aprile 2020 a

a

a

Il passato insospettabile di Walter Ricciardi. Il medico e (contestatissimo) consulente del Ministero della Salute per l'emergenza coronavirus, nonché rappresentante del governo italiano presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato anche un attore. Non da bambino, come Carlo Calenda, ma da ragazzo, quando poi decise di dedicarsi anima e corpo alla medicina. Il suo curriculum cinematografico non è di poco conto: ha recitato in 7 film, accanto ad attrici brave e belle come Giuliana De Sio e Stefania Sandrelli e miti del nostro grande schermo come Mario Merola e Michele Placido.

"Ecco il consulente di Conte, ci rappresenta nel mondo". La Maglie sbugiarda Ricciardi: il video indegno del "tecnico"

Proprio accanto al re delle sceneggiate napoletane Merola il classe '59 Ricciardi, non a caso di Napoli, è stato protagonista di tre pellicole: L'ultimo guappo, Mammasantisima e Napoli… la camorra sfida, la città risponde. "C’è stato un momento in cui mi sono detto: quasi quasi vado avanti e faccio l’attore - ha rivelato Ricciardi a Repubblica -. Diciamo che mi ha fermato uno sciopero. Studiavo a Napoli ma vivevo a Roma mantenendomi con il doppiaggio. Ci fu lo sciopero dei doppiatori che volevano giustamente essere citati nei titoli. Durò alcuni mesi e io finii tutti i soldi. Così decisi di fare medico"..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.