Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi attacca: "Coronavirus in Italia, chiediamo i danni alla Germania"

Da qualche tempo, Vittorio Sgarbi è tornato ad essere assolutamente scatenato quando si parla di coronavirus. E non ha fatto eccezione a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4 lunedì 20 aprile. Si parlava delle responsabilità della pandemia e, scontate le colpe della Cina, il critico d'arte ha spostato l'attenzione sulla Germania. Già, perché evidenze scientifiche sostengono che in Italia il contagio sia arrivato proprio da parte tedesca. E Berlino, insomma, avrebbe "trascurato" il Covid-19. Dunque, Sgarbi passa all'attacco: "Il virus è passato dalla Cina alla Germania e poi in Italia. Noi dovremmo chiedere i danni alla Germania", piccha duro. Ovviamente, nel mirino di Sgarbi ci finisce anche la Cina. Il critico sottolinea come a suo giudizio "il punto debole è l'intimidazione verso il primo medico cinese che ha scoperto il virus", zittito dal regime e poi morto per coronavirus. "Perché intimidirlo? Qual è la ragione di quella censura?", si chiede Sgarbi. Il quale conclude ricordando che "quella censura mi insospettisce".

