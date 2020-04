Otto e Mezzo, Luca Telese insulta Attilio Fontana: "Il governatore della Lombardia è folle"

21 aprile 2020 a

Giorno dopo giorno, Luca Telese prosegue la sua battaglia "alla Marco Travaglio". Ossia, giorno dopo giorno, mette nel mirino la regione Lombardia e i suoi componenti per la gestione dell'emergenza coronavirus. E così dopo averlo fatto domenica sera a Non è l'arena di Massimo Giletti, ecco che Telese si è esibito nell'arena principale per questo sport, il salottino tendenza-sinistra di Lilli Gruber, quell'Otto e Mezzo dove proprio Travaglio, spesso e volentieri, impazza col suo cannone sparafango. Questa volta però, come detto, a sparare è Telese, che se la prende con attilio Fontana: "Fino a ieri chiudere tutto sembrava portare consensi e ora il contrario. Fontana, il presidente della regione Lombardia, ogni mattina si sveglia con un'idea diversa. È folle", conclude Telese con tanto di insulto. Insomma, tesi travaglina al cento per cento. Sintesi errata e piuttosto scorretta, quella del "cambia idea ogni giorno". Ma tant'è, dalla Gruber le cose funzionano così...

