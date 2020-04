Non è l'arena, Luca Telese sfregia Gallera: "Ha nascosto i morti". Annalisa Chirico: "Tu sei ossessionato"

20 aprile 2020 a

Tra chi spara ad alzo zero e in modo davvero peloso contro la Lombardia c'è Luca Telese, il quale non si è smentito neppure nel corso dell'ultima puntata di Non è l'arena, in onda su La7 domenica 19 aprile. Il giornalista puntava il dito contro la gestione dell'emergenza coronavirus in regione, e commentando il caso del Pio Albergo Trivulzio, la Rsa al centro delle inchieste, ha tirato in ballo con termini pesantissimi Giulio Gallera, l'assessore al Welfare della Lombardia: "Gallera ha negato le morti", ha picchiato durissimo Telese. Ma tra gli ospiti c'era anche Annalisa Chirico, che ha replicato in modo secco: "Tu sei ossessionato. Allora parliamo del sindaco Sala e del Pd", lo ha incalzato.

