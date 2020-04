Christian Raimo, post vergognoso sul coronavirus: "Milano da bare", lo sfregio alla Lombardia

21 aprile 2020 a

a

a

Non si fermano le critiche nei confronti della Regione guidata da Attilio Fontana, ma c'è qualcuno che si spinge addirittura oltre. Si tratta di Christian Raimo, l'assessore alla Cultura del III Municipio di Roma, guidato dal pd Giovanni Caudo. Raimo, in barba alle oltre 12mila vittime del coronavirus in Lombardia, ha ben pensato di pubblicare un post di dubbio gusto. "La Milano da bare", scrive su Twitter sotto alla foto di Giulio Gallera e alla sua dichiarazione "La Lombardia ha salvato il sud". Una frase, quella dell'assessore al Welfare lombardo, rilasciata a Libero in merito alla polemica con Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania che ha promesso di chiudere i confini se il Nord viene riaperto dopo il 4 maggio.

"Cosa volete, dopo la peste il boia?". La Maglie a valanga su "sciacalli e infami" della sinistra contro la Lombardia

Inutile dire che il post dello scrittore dalle ben note tendenze politiche ha suscitato non poco clamore: "Mi sarei risparmiato la battuta di pessimo gusto. Se non altro per un briciolo di rispetto" replica un utente. E ancora: "Chi scrive cose del genere non merita rispetto... stomachevole... un miserabile ignorante...", "I nostri morti in Lombardia si chiamano Mario, Giovanni Luca e sono i nostri padri e i nostri nonni, la politica è una cosa il rispetto per le persone dovrebbe essere diverso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.