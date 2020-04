Mario Giordano a Fuori dal coro: "Coronavirus uscito da un laboratorio, ho un sospetto. Nascondono qualcosa"

22 aprile 2020 a

"Come faccio a dirlo?". Mario Giordano, a Fuori dal coro, ha un sospetto: il coronavirus è nato in laboratorio? "Non si sa nulla di questo virus - incalza il conduttore del talk di Rete4 -, l'unica cosa su cui la scienza compatta granitica e irrimovibile è nel dire che non è uscito da un laboratorio".

E qui a Giordano prude il naso: "Io posso dire che non è stato manipolato, ma non posso dire che non è uscito da un laboratorio". Complottismo? No, assicura, buonsenso: "Di fronte a questa reazione così compatta mi viene il sospetto opposto, se scopro che spariscono gli studi mi viene il sospetto che qualcuno vuole coprire qualcosa".

