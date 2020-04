Emmanuel Macron convinto da Mattarella? Cazzullo a Stasera Italia: "La novità è la Francia, ha mollato la Germania". Retroscena sul Consiglio Ue

22 aprile 2020 a

a

a

Il capolavoro di Sergio Mattarella? In collegamento con Stasera Italia, Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, parla di coronavirus, finanza, economia reale e risposte europee alla crisi provocata dall'epidemia di coronavirus e si lascia sfuggire un retroscena importante sulla trattativa a Bruxelles su Mes e Recovery fund.. "La grande novità oggi è la Francia, che per una volta sta mollando la Germania". Ovvio, suggerisce Cazzullo, "Emmanuel Macron tenterà di mediare e trovare una soluzione buona soprattutto per sé, ma sta cercando di creare un asse mediterraneo con l'Italia e la Spagna".



Quello che doveva fare Giuseppe Conte, e non l'ha fatto, semplicemente combattendo una guerra di retrovia sugli eurobond (già persa in partenza). E allora? Chi ha convinto Macron a mollare (per il momento) Angela Merkel? Questo Cazzullo non lo dice, ma i retroscena delle ultime settimane riferivano di un Capo dello Stato italiano in costante contatto con i colleghi internazionali e di una linea caldissima Quirinale-Eliseo. Vuoi vedere che sia stato proprio Mattarella a far cambiare idea al Galletto?

