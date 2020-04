Daniela Santanchè a Stasera Italia: "Deve poter riaprire chi è pronto, mi fido più degli imprenditori italiani che di questo governo"

23 aprile 2020 a

Si fida più degli italiani che del governo, Daniela Santanchè. In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, l'esponente di Fratelli d'Italia parla di coronavirus , Fase 2 e ripartenza dopo il lockdown. "Mi fido molto di più di imprenditori, artigiani, commercianti, di tutta la filiera che produce per la nostra Nazione - spiega la Santanchè -, sono certa siano molto meglio organizzati di come si è comportato questo governo".

"Ci vuole buonsenso", prosegue l'ex esponente del Pdl, che fuori dal Parlamento è una imprenditrice e che dunque parla con cognizione di causa. "Devono poter aprire tutti quelli che sono pronti, che hanno i dispositivi sanitari e che garantiscono la sicurezza su lavoro", conclude raccogliendo il consenso della Palombelli.

