Coronavirus, Monsignor Fischella contro Giuseppe Conte? "Chi ha responsabilità non può delegare agli altri"

Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova Evangelizzazione, parla al Giornale a due mesi dall'inizio del contagio in Italia. "Il coronavirus è arrivato nelle nostre case in modo inaspettato. Pensavamo fosse relegato a un paese estremamente lontano da noi, invece non solo lo troviamo in casa nostra ma anche in modo massiccio. Viviamo un tempo in cui la cultura, il progresso, la tecnologia, ci fanno sentire quasi onnipotenti e invece siamo sconvolti dal doverci confrontare con la nostra fragilità e debolezza". Fisichella passa poi ai possibili errori fatti durante l'emergenza: "Chi ha la responsabilità, non può delegare altri. Chi ha la responsabilità se la deve assumere. Ovviamente, quando c'è un evento improvviso e che non può essere gestito solamente in prima persona, ma anche con una corresponsabilità che tocca competenze di altri, è possibile che avvengano anche ritardi".

Il Monsignore, dopo i politici senza nominarli se la prende con un altro grave problema italiano: "Forse dovremmo chiederci piuttosto se non abbiamo creato un mostro di competenze con i relativi passaggi che si chiama burocrazia e che ovviamente impedisce di poter rispondere alle esigenze dei cittadini soprattutto nel momento del bisogno". E sulla Fase 2 spiega che: "Pensare che debba esserci una risposta solo dall'Italia è limitante. La risposta non deve avvenire solo da un paese. Viviamo in una cultura globalizzata, dove non c' è più nessun paese che vive da solo e che può gestirsi da solo. Tanto meno per un paese come l'Italia che è inserito all'interno della Comunità europea. L'Italia dovrà corrispondere con tutti i modi possibili dando spazio anche alla creatività, ma non può farlo da sola. Questo è il momento di una solidarietà internazionale che deve essere al primo posto nell'obiettivo di quanti hanno una responsabilità politica". Insomma, Giuseppe Conte non lo cita. Ma in molti passaggi il riferimento di Fisichella sembra davvero evidente.

