Fabio Fazio, indiscrezioni sulla sua uscita dalla Rai: ecco chi è già pronto a prendere il suo posto

Brutte notizie per Fabio Fazio. Il conduttore di Che Tempo Che Fa sarebbe in procinto di lasciare la Rai. Al suo posto potrebbe finirci niente di meno di Massimo Giletti con un vero e proprio ritorno in pomba magna. Fazio infatti sarebbe ai ferri corti con l’azienda di viale Mazzini. Motivo questo, secondo le indiscrezioni di DiLei, per cui il conduttore potrebbe accettare proposte da altre emittenti televisive. A corteggiarlo La7 e Discovery.

Fazio sarebbe contrariato dall'idea di vedere Che Tempo Che Fa, nuovamente spostato finendo questa volta su Rai Tre. Intanto Giletti avrebbe in programma di riportare L'Arena nell’azienda pubblica, ma anche di condurre un altro talk.

