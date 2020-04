Fabio Fazio, Alessandro Cattelan senza peli sulla lingua: “Non saranno mica interviste quelle?”, ma è tutto pianificato

Francesco Fredella 22 aprile 2020 a

a

a

Alessandro contro Fabio. Cattelan contro Fazio. Ed è scontro aperto dopo un tweet di fuoco. Che fa parlare molto in Rete, ma dietro tutto questo c’è un piano ben preciso. Clamoroso. Ecco cosa accade. Tutto inizia da un gioco fatto con Geppi Cucciari (che è ospite in studio da Cattelan). Va in scena il cosiddetto “gioco dei nove”: si risponde alle domande - in videochiamata - da casa e si cerca di fare tris.Ma come è giusto che sia, arriva pure la penitenza per chi perde: un tweet pensato dall’altro concorrente prima di iniziare il gioco. Ad esempio: Cattelan obbliga (per gioco) Geppi a scrivere che il mare della Sardegna non è bello. Ma il gioco lo vince proprio lei, che obbliga Alessandro a pubblicare un post contro Fazio. Eccolo: “Fabio Fazio…non saranno mica interviste quelle? #verità #tv #epcc #rai”. Sui social scoppia una bufera. Ovviamente è tutto preparato e anche Fazio lo viene a sapere.

"Virologi sempre dappertutto, ma quando lavorano in ospedale?". Briatore, l'amaro sfogo sull'Italia: ora si capisce tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.