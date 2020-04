Claudio Borghi contro Conte: "Mentitore patologico. Qualcosa succederà. molto presto: finirà con le maniche legate dietro la schiena"

27 aprile 2020 a

Massacra Giuseppe Conte da mesi, Claudio Borghi. Ma dopo l'annuncio del premier sull'inizio della Fase 2 a partire dal 4 maggio, con divieti devastanti per gli italiani e letture "particolari" dei fatti (secondo Conte, in Europa ha vinto l'Italia), l'economista e deputato della Lega rispolvera un suo tweet di febbraio, perché "mi sa che tornerà di moda". Il contenuto? Devastante per il presidente del Consiglio: "Temo che ci sarà un momento in cui conte finirà la sua carriera con le maniche legate dietro. L'ho conosciuto di persona. Un mentitore patologico, intossicato dal potere, circondato dal peggio del deep state. Renzi che è un pallista ma è sveglio se ne è accorto. Gli altri?". Pare ancora di no.

E poi, nel merito, riassume così l'ondata di rabbia e indignazione, via social, per i provvedimenti (mancati) del governo: "Ma i fatequalcosisti capiscono che l'incazz***ra social che tutti stanno sentendo forte e chiaro stanotte è più efficace di una manifestazione? Va bene così, vedrete che qualcosa succederà. E presto".

