Fase 2, Alessandro Meluzzi mette in difficoltà Conte: "Panifici con crostate e torte aperti, ma Chiese chiuse, c'è stato un ribaltamento satanico dei valori"

Alessandro Meluzzi non le manda di certo a dire. La Fase 2? Una vera farsa. "I panifici aperti e le Chiese chiuse: fa pensare che per i nostri governanti quello che avviene nelle Chiese sia irrilevante, inutile, nocivo e quello che avviene nei panifici, pieni di crostate e torte di ogni genere, invece sia santo. Credo che ci sia stato un ribaltamento satanico dei valori”. Lo psichiatra all'Adnkronos non risparmia Giuseppe Conte e le misure prese dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus.

"Virologi e fanatici, la festa è finita". Lockdown, lo sfogo di Alessandro Meluzzi: "Chi tifa per la chiusura e perché"

"Se ci sono luoghi con un basso tasso di possibilità di contagio, dove i soffitti sono alti, dove c'è grande aerazione, spazi immensi in cui dislocare le persone, questi sono proprie le Chiese - dice Meluzzi - Basta confrontarle con il migliore dei supermercati o con una tabaccheria". E proprio questo è il punto, per supermercati e tabaccherie non ci sono problemi. D'altronde, come ricorda Meluzzi, "nei confronti delle chiese c'è stato un atteggiamento che si è spinto fino a sindacare sulla igienicità della trasmissione della Santa Comunione che peraltro può avvenire da mano a mano esattamente come avviene nei panifici". Non a caso il premier è riuscito a innervosire anche la Cei, che ha etichettato i provvedimenti come limitativi alla libertà di culto.



