Alessandro Sallusti a Otto e mezzo: "La7 aperta, nessuna strage". Lilli Gruber sgrana gli occhi: "Non so cosa toccare"

"In questa azienda, in questa tv, ora si lavora e non c'è stata una strage". Alessandro Sallusti, ospite di Otto e mezzo, prende ad esempio La7 per chiarire la propria posizione sulla Fase 2 e la necessità di osare di più sulla riapertura delle attività produttive, ma Lilli Gruber non la prende benissimo: "Alessandro, è la seconda volta che lo dici, alla terza non so bene cosa toccare...". E Sallusti ride di gusto.

Un siparietto che non cancella la serietà, anzi la drammaticità della situazione e del ragionamento del direttore del Giornale: "Una famiglia non può stare senza stipendio e senza alternative". In altre parole; chi può lavorare in sicurezza, deve poter aprire. Subito.





