Giuseppe Conte, la foto del premier da giovane: come non lo avevamo mai visto

30 aprile 2020 a

L'Italia e gli italiani conoscono Giuseppe Conte da poco tempo, un paio d'anni, da che il M5s ce lo ha portato in dote come premier (ad ora già per due governi differenti). Prima, l'avvocato e presunto avvocato del popolo, era un illustre sconosciuto. E infatti non si vedono molte foto di lui da giovane. Insomma, lo abbiamo sempre visto così come lo abbiamo conosciuto. Ma ora, rilanciata su Twitter anche da Nonleggerlo, spunta una foto d'archivio del presidente del Consiglio. Un bianco e nero che lo mostra diverse manciate di anni fa. Ed eccolo, con lo sguardo che ben conosciamo, ma decisamente più giovane. Una discreta sorpresa: c'è sempre una prima volta...

