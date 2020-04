Giuseppe Conte e Matteo Renzi, "avviso di sfratto". Zurlo a Piazzapulita: "Tra un mese governissimo Draghi, con SalvinI"

30 aprile 2020 a

"Primo avviso di sfratto per Giuseppe Conte". Secondo Stefano Zurlo del Giornale la giornata del confronto in aula tra il premier, opposizione e maggioranza sarà ricordata come l'inizio della fine del governo giallorosso. In collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, Zurlo fa riferimento all'attacco diretto di Matteo Renzi, leader di Italia Viva decisivo lo scorso settembre nel portare alla nascita di questo esecutivo ma ora decisamente critico nella gestione politica e "tecnica" dell'emergenza coronavirus.



"Mi sembra che si stia andando verso la fine di questo governo - spiega Zurlo - e credo che un nuovo governissimo con Pd, Italia Viva, un pezzo di M5s, Forza Italia e forse anche la Lega sia alle viste da qui a un mese, diciamo. Non ci sarà la Meloni, ma le manovre stanno cominciando. Stiamo parlando di un governo Draghi, ovviamente, e Matteo Salvini potrebbe partecipare, anche se ci sono difficoltà grandissime se pensiamo solo alle posizioni sul Mes".

