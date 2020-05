Non è l'arena, Massimo Giletti contro Roberto Burioni: "Coronavirus, come faceva a parlare di rischio zero?"

04 maggio 2020 a

Una cannonata, quella di Massimo Giletti contro Roberto Burioni. Cannonata sganciata durante l'ultima puntata di Non è l'arena, in onda su La7 domenica 3 maggio. Il conduttore, infatti, a poche ore dal via alla Fase 2, ha rievocato alcune parole del virologo, una previsione sbagliata, ovvero quando a Che tempo che fa lo scorso 2 febbraio disse che il coronavirus in Italia non circolava. "Il rischio in Italia è pari a zero", disse Burioni, anche se erano già noti i due turisti positivi a Roma. Quando Fazio inoltre gli fece notare che in Lombardia già molte persone indossavano la mascherina, Burioni replicava: "Sarà per l'inquinamento". Dunque, l'affondo di Giletti di poche ore fa: "Io sono rimasto stupito quando lo ascoltai perché già sapevamo dei due cinesi ammalati. Come poteva non circolare il virus? Come fa a dire che non c'è rischio?". Un duro attacco che ha diviso i social. Ora, si attendono eventuali repliche firmate Burioni.

