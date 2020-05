Fase 2, Massimo Franco a Omnibus: "La paura che scuote il governo. Che pasticci sulla comunicazione"

04 maggio 2020 a

Questa Fase 2 è vissuta dallo stesso governo, e da Giuseppe Conte, con enorme timore e preoccupazione. La paura, infatti, è in primis che il coronavirus riprende piede, con tutte le conseguenze che ciò potrebbe avere da un punto di vista sanitario ma anche politico. A Omnibus su La7 ne parla Massimo Franco, firma del Corriere della Sera, che dà conto proprio di questi timori che filtrano dalle sacre stanze della politica: "Secondo me il governo si prepara con grande prudenza e preoccupazione. C'è un problema di conciliare esigenze generali con i timori individuali - premette -. Il tema vero è: quanto il governo sia stato convincente in queste settimana e quanto quindi l'opinione pubblica abbia recepito l'esigenza di continuare su una linea di prudenza, restituendo parte di libertà. Credo che questo governo si sia mosso abbastanza bene sul piano europeo, ma sul piano della comunicazione, su quello che si poteva e non poteva fare, soprattutto ultimamente, ha pasticciato molto - sottolinea -. Questo può favorire parte delle opposizioni e da settori del governo che vogliono deligittimare ulteriormente questo esecutivo", conclude Massimo Franco.

