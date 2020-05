Marco Travaglio al supermercato senza mascherina né guanti: Dagospia imbarazza il direttore

04 maggio 2020 a

Una foto, pubblicata da Dagospia, imbarazza Marco Travaglio, il "gran fustigatore", il direttore del Fatto Quotidiano con il vizio dell'insulto nei confronti di tutti quelli che non la pensano come lui. Già, proprio Marco Manetta, emblema assoluto del giustizialismo, viene sorpreso mentre delle regole contro il coronavirus se ne frega. L'immagine pubblicata da Dago ( e che potete vedere cliccando qui ) lo mostra infatti al supermercato senza mascherina sul volto e senza guanti. Come detto, in barba ad ogni regole. Ma non solo. Dago propone anche un'immagine di Rocco Casalino a passeggio per le strade di Roma, con bermuda e cagnolino: una foto curiosa e scattata in via Condotti, pieno centro della capitale. Un look decisamente poco istituzionale...

