Non è l'arena, Massimo Giletti e Flavio Briatore e lo sfottò a Giuseppe Conte: "Com'è che si dice? Affetti stabili?"

Uno strepitoso sfottò tutto rivolto a Giuseppe Conte. Il contesto è quello di Non è l'arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7 la domenica sera. Ospite in collegamento c'è Flavio Briatore. Si parla di coronavirus, della Fase 2 e della controversa dicitura relativa agli "affetti stabili", ovvero le persone che potremo vedere in questa fase due. E Giletti, sornione, rivolgendosi a mister Billionaire afferma: "Hai fatto il compleanno in quarantena. Lo hai fatto solo o... com'è che si dice? Cos'è questa storia che avete messo al governo? Ah, gli affetti stabili: lo hai fatto solo o lo hai fatto con gli affetti stabili, lì a Montecarlo?". Il tutto Giletti lo dice rivolgendosi anche ad Alessandra Moretti, presente in studio: chiarissimo lo sfottò a premier Conte. E Briatore risponde, altrettanto sornione: "Io lo ho fatto con la mia ex moglie e con mio figlio, dunque non so se rientro nella categoria degli affetti stabili. Non so se ci rientro...".

