Maria Giovanna Maglie, Fase 2 e la foto di Roma: "Basta rompere i cog*** a Jole Santelli"

04 maggio 2020 a

a

a

Non si placa la polemica che vede protagonista Jole Santelli, intenzionata più che mai a non fare passi indietro sull'ordinanza con cui ha aperto bar e ristoranti. A prendere le difese della governatrice della Calabria anche Maria Giovanna Maglie che, con una sola foto, ha messo all'angolo il governo. "Dedicarsi più utilmente a Roma stamattina stazione Laurentina della metropolitana, invece di rompere i co***ni a Jole Santelli?".

"A stare chiusi siamo capaci tutti". Inquietante silenzio sul piano sanitario: l'accusa della Maglie a Conte e scienziati

L'immagine parla chiaro: la Capitale guidata dalla grillina Virginia Raggi si è svegliata nella mattina del via alla Fase 2 in preda al caos. Sui mezzi pubblici i cittadini erano uno vicino all'altro. Che dire, per la giornalista Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, dovrebbe dedicarsi ad altro invece di inviare diffide al presidente di Forza Italia solo perché ha rimesso in moto l'economia della sua Regione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.