Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie su Giuseppe Conte: "Gradimento alle stelle? Non voglio dire che i sondaggi siano pilotati..."

Tutti i dubbi di Maria Giovanna Maglie, espressi a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete 4. Si parla di coronavirus, Fase 2, polemiche, gradimento di Gisueppe Conte e sondaggi. E la Maglie si interroga: "Come si tiene insieme la rabbia degli italiani per il fastidio di certe iniziative della Ue e per la sfiducia delle misure economiche che si stanno prendendo in pandemia con questo grande gradimento per Giuseppe Conte? Non voglio assolutamente insinuare che i sondaggi siano pilotati, sono quello che sono. Credo che ci sia stata fino a ieri, forse fino alla conferenza stampa di domenica, una grande prova di fiducia degli italiani, che si sono comportati straordinariamente bene nell'accettare questa peste manzoniana, questi arresti domiciliari. Ma attenzione perché tutto ciò sta per finire", conclude con minacciosa profezia la Maglie.

"La verità? Non ce l'hanno un piano". La Maglie smaschera Conte e il governo: "Doccia gelata per gli italiani"

