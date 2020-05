Coronavirus, Mario Giordano: "Le aziende farmaceutiche offrono diritto di prelazione sul vaccino al ministero"

05 maggio 2020 a

L'ultimo libro di Mario Giordano, che sarà in edicola da domani, mercoledì 6 maggio, è eloquente fin dal titolo: Sciacalli. E tra questi, secondo il giornalista, ve ne sono alcuni che si muvono tra le macerie e i morti disseminati in tutta Italia dal coronavirus. In una pillola video pubblicata sui social, Giordano infatti anticipa uno dei temi scottanti che affronta nella sua ultima pubblicazione. E si chiede: "È normale che ci siano rappresentanti di aziende farmaceutiche che vanno per i ministeri a offrire un diritto di prelazione sull'acquisto di vaccini in caso di pandemia?". Un dubbio, quello avanzato da Mario Giordano, tutt'altro che peregrino e piuttosto inquietante.

