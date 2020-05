Non è l'arena, Massimo Giletti rincara: "Mi minacciate per il caso-Bonafede? Appuntamento a domenica"

05 maggio 2020 a

“A chi mi minaccia dico che domenica prossima ne riparlerò a Non è l’Arena”. Massimo Giletti torna a parlare del caso Di Matteo e promette di portare avanti la sua battaglia affinché su faccia luce sul presunto scandalo della giustizia rivelato nel corso della sua trasmissione. Il magistrato ha raccontato al conduttore di La7 di aver ricevuto da Alfonso Bonafede la proposta di guidare il Dap, salvo poi scoprire che il ministro aveva cambiato idea dopo aver saputo che Di Matteo era sgradito a importantissimi boss mafiosi detenuti in carcere. “Si è tenuto dentro questa cosa per due anni - ha dichiarato Giletti a L’aria che tira - io sono molto amareggiato, sto ricevendo insulti, minacce da troppo tempo. Adesso mi sono rotto le scatole. Dico subito a chi mi minaccia che domenica tornerò a parlare di questa storia”.

