Bonafede, Daniela Santanché: "Tg1, sconcertante silenzio dopo lo scoop di Massimo Giletti"

Le critiche nei confronti di Massimo Giletti, reo di aver dato spazio a Nino Di Matteo, hanno mandato su tutte le furie Daniela Santanchè. Il caso è quello andato in onda domenica a Non è l'Arena, il programma su La7 condotto proprio da Giletti. Qui il pm antimafia ha dichiarato di essere stato scartato dalla presidenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, perché la sua nomina avrebbe scatenato l'ira dei boss mafiosi. Un'accusa gravissima nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e che il giornalista ha ammesso di voler approfondire.

A non menzionare neppure la vicenda invece viale Mazzini. "È sconcertante - denuncia su Twitter la senatrice di Fratelli d'Italia - come nell’edizione odierna del Tg1 non si sia fatto cenno a quanto successo ieri sera nel programma di Giletti, una tv pubblica dovrebbe dare maggiore spazio a notizie così importanti. Porterò il caso in Vigilanza Rai", ha assicurato.

